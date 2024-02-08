***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 13:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3758 TL dir. 07.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248054
BIST
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15:338.981
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 137,81
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.982
15:3330,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0211
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3332,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:331.993,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.993,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ARZUM
|42,92
|133.559.653
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.864.329
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|967.671.744
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|398.018.222
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.982.151
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|488.685.417
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.471.110
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|HURGZ
|4,59
|45.013.242
|% -5,56
|
|THYAO
|291,00
|9.294.865.849
|% 1,75
|
|EREGL
|45,42
|4.798.371.195
|% 0,89
|
|REEDR
|40,72
|4.506.491.411
|% -2,30
|
|TUPRS
|157,20
|3.312.035.420
|% 1,88
|
|SISE
|51,80
|2.948.185.478
|% 3,08
|
|TSPOR
|1,69
|261.400.561
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|315.853.510
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|373.309.349
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,91
|614.227.870
|% -1,41
|
|EKGYO
|10,37
|1.176.726.291
|% 0,68
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5969
|30,6040
|% 0,07
|
|Euro
|32,9800
|32,9951
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4203
|38,6129
|% -0,23
|
|Frank
|34,8612
|35,0712
|% 0,00
|
|Riyal
|8,1362
|8,1770
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|880,07
|881,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,14
|882,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,74
|2.027,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:47GEREL
Yüzde 4.73 oranında artışla 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 060, 244 adet işlem
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15:45NATEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 709, 756 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 35 artarak (% 1.39 ) 7, 876
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, BRSAN, ALCAR, ELITE, FADE, ULKER, BNTAS, CMBTN, DARDL, TMSN
-
15:44
INVEO, INGRM, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında