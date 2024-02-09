***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 14:46
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3799 TL dir. 08.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248501
BIST
'
17:169.000
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 50,57
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.035
17:1630,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0935
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
17:1633,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0547
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
17:162.002,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.002,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BNTAS
|12,43
|202.915.308
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|289.608.754
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|96.500.685
|% 10,00
|
|MARBL
|22,02
|584.714.353
|% 9,99
|
|UFUK
|142,00
|8.535.940
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|178.038.585
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,72
|533.286.294
|% -9,80
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|THYAO
|287,50
|5.949.568.691
|% 0,26
|
|GUBRF
|165,60
|4.998.688.613
|% 4,81
|
|EREGL
|46,30
|4.878.949.087
|% 1,80
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|ASELS
|52,40
|3.925.197.295
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,51
|3.379.938.363
|% 1,84
|
|TSPOR
|1,77
|510.813.055
|% 4,12
|
|QUAGR
|4,28
|1.048.379.694
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|YKBNK
|22,66
|3.320.842.016
|% 0,18
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6779
|30,6848
|% 0,31
|
|Euro
|33,0919
|33,1001
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,6418
|38,8356
|% 0,41
|
|Frank
|34,9600
|35,1706
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1570
|8,1979
|% 0,25
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|880,25
|881,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|875,87
|878,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,08
|2.028,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:28SEGYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 791, 119 adet işlem
-
17:27ICUGS
Yüzde 6.67 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 869 adet işlem
-
17:26KIMMR
Yüzde 4.37 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 207, 150 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 46 artarak (% 0.75 ) 9, 560
-
17:25XU100
Endeks 9, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 465.00 milyon TL de