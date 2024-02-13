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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2024 19:34
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin hakim ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin (Banka) 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 13.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Banka'nın internet sitesinde de yayımlanmıştır.
Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Banka'nın finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla Banka finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir. Şirketimizce Banka'ya iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif Toplamı 372.635 Bin TL, Özkaynaklar 366.938 Bin TL, Sabit Varlık Toplamı 460 Bin TL, Faiz Gelirleri 37.113 Bin TL, Menkul Değer Gelirleri 101.684 Bin TL, Cari Dönem Karı 109.910 Bin TL, Önceki Dönem Karı ise 80.245 Bin TL'dir. Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ait finansal raporları yasal süre dahilinde KAP'ta ve www.isyatort.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir. 
İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Saygılarımızla,
Volkan Kublay        Şule Işınsu Özmen
Genel Müdür            Denetim Komitesi Başkanı-Yönetim Kurulu Üyesi 
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249327


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