***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 15:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4116 TL dir. 15.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250063
BIST
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17:489.246
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,78
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4830,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1081
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8360
En Düşük
30,2546
17:4833,1967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0213
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:481.979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:44
|AKSUE
|14,27
|45.020.577
|% 108,63
|
|TDGYO
|13,20
|196.443.431
|% 10,00
|
|TKNSA
|44,00
|713.602.075
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.837.636
|% 9,99
|
|UMPAS
|13,21
|4.417.973
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,03
|405.946.018
|% -8,38
|
|MAALT
|1.203,00
|281.630.737
|% -7,67
|
|EYGYO
|11,31
|187.023.059
|% -7,30
|
|EREGL
|49,08
|15.682.181.191
|% 4,25
|
|SASA
|44,32
|8.205.848.838
|% 0,36
|
|THYAO
|282,50
|7.285.343.225
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,40
|6.704.617.218
|% -0,81
|
|ISCTR
|27,80
|5.958.896.054
|% 0,36
|
|ZOREN
|5,78
|4.702.763.100
|% 9,26
|
|EREGL
|49,08
|15.682.181.191
|% 4,25
|
|EKGYO
|10,56
|2.721.186.585
|% 1,25
|
|KRDMD
|29,40
|6.704.617.218
|% -0,81
|
|ISCTR
|27,80
|5.958.896.054
|% 0,36
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8265
|30,8362
|% 0,36
|
|Euro
|33,1611
|33,1747
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,6090
|38,8026
|% 0,06
|
|Frank
|34,7886
|34,9982
|% 0,04
|
|Riyal
|8,1948
|8,2359
|% 0,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,07
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,82
|957,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,89
|1.996,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de