***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 16:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4224 TL dir. 19.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250788
BIST
'
16:109.348
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 151,59
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.348
16:1030,9063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 31,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1434
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,28
|Açılış
|: 2.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YAPRK
|385,00
|292.155.233
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.634.809.450
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,59
|60.821.970
|% -7,68
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,90
|89.203.824
|% -6,50
|
|PEGYO
|21,80
|133.474.164
|% -5,22
|
|TURSG
|52,40
|382.494.186
|% -4,73
|
|THYAO
|281,75
|8.000.184.462
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|GUBRF
|204,80
|4.563.141.271
|% 3,59
|
|EREGL
|48,70
|4.280.625.328
|% 0,79
|
|AKBNK
|43,46
|4.265.214.635
|% 4,62
|
|ZOREN
|5,95
|2.597.754.134
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,64
|1.689.740.160
|% 1,14
|
|YKBNK
|24,48
|3.379.091.984
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.313.505
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8431
|39,0379
|% 0,28
|
|Frank
|34,8983
|35,1086
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2194
|8,2606
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|906,66
|912,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|975,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,29
|2.027,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
-
16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK