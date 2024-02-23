***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 10:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4442 TL dir. 22.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251509
BIST
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10:419.371
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 24,00
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4131,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0953
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4133,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0696
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:412.019,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.019,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|280,50
|767.726.263
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|39.020.644
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|136.933.483
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|ETYAT
|14,10
|5.766.147
|% -7,84
|
|AYCES
|1.138,00
|82.528.789
|% -7,78
|
|BAYRK
|40,90
|65.219.378
|% -7,05
|
|KARYE
|60,35
|32.231.481
|% -5,18
|
|GSRAY
|7,40
|194.739.880
|% -5,01
|
|THYAO
|284,00
|2.380.508.180
|% -0,35
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|MIATK
|69,70
|1.166.479.316
|% -1,48
|
|ASTOR
|127,80
|1.113.922.833
|% 3,65
|
|KONTR
|307,50
|1.050.826.929
|% 2,33
|
|TSPOR
|1,83
|292.307.800
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,04
|349.605.808
|% 0,83
|
|EKGYO
|11,57
|649.028.234
|% 2,39
|
|ODAS
|10,72
|492.886.779
|% 3,68
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0799
|31,0829
|% 0,31
|
|Euro
|33,6793
|33,7082
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,2370
|39,4338
|% 0,32
|
|Frank
|35,1450
|35,3567
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2620
|8,3035
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|900,13
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,55
|971,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,01
|2.022,34
|% 0,66
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