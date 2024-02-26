***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2024 14:18
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4567 TL dir. 23.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251884
BIST
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14:379.372
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -2,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3731,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3733,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:372.033,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 2.033,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KLSER
|82,50
|605.290.561
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|8.786.562
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.758.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|366.447.192
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.836.852
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,65
|587.618.946
|% -6,46
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|GEDZA
|31,52
|136.796.818
|% -5,23
|
|THYAO
|286,00
|7.750.225.642
|% -0,17
|
|BORSK
|54,85
|4.520.072.936
|% 6,30
|
|MIATK
|77,10
|4.166.595.700
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|4.032.274.472
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,79
|877.670.210
|% -2,20
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,39
|1.510.124.236
|% -2,06
|
|AKFGY
|2,44
|246.981.606
|% -2,40
|
|TSPOR
|1,84
|170.919.376
|% 2,22
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1173
|31,1222
|% 0,27
|
|Euro
|33,7975
|33,8220
|% 0,59
|
|Sterlin
|39,3831
|39,5806
|% 0,45
|
|Frank
|35,2577
|35,4701
|% 0,49
|
|Riyal
|8,2735
|8,3150
|% 0,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,59
|890,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,23
|966,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:53ISGYO
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 823, 904 adet işlem
-
14:52MEPET
Yüzde 7.68 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 543 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 19 kaybederek (% -0.46 ) 9, 914
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, ISCTR
-
14:51XU100
Endeks 9, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 85, 768.00 milyon TL de