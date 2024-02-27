***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 15:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4628 TL dir. 26.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252287
BIST
'
17:369.209
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -124,89
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3631,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0487
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3633,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0084
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:362.039,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,29
|Açılış
|: 2.039,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|32.340.311
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.715.875
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|245.208.990
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.279.132
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.599.448
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.749.346
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.188.520
|% -9,86
|
|THYAO
|281,00
|11.265.569.836
|% -1,58
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|MIATK
|80,35
|6.547.616.656
|% 4,22
|
|REEDR
|69,35
|6.340.216.794
|% 3,82
|
|SASA
|39,92
|4.548.763.853
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,44
|1.414.816.204
|% -4,23
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|PSGYO
|7,16
|1.535.490.119
|% -6,41
|
|EKGYO
|11,38
|2.190.730.170
|% -2,15
|
|ISCTR
|11,21
|2.098.185.322
|% -2,22
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1461
|31,1491
|% 0,15
|
|Euro
|33,7913
|33,7992
|% 0,01
|
|Sterlin
|39,3685
|39,5660
|% 0,10
|
|Frank
|35,2711
|35,4836
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2804
|8,3219
|% 0,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,98
|893,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,19
|963,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,95
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49BINHO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 597.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 484 adet işlem
-
17:48OTKAR
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 502.50 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 729 adet işlem
-
17:47XU100
Endeks 9, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 117, 256.00 milyon TL de
-
17:47ISGSY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 874 adet işlem
-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem