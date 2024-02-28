***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 11:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4587 TL dir. 27.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252593
BIST
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13:239.209
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,92
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.223
13:2331,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0426
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
13:2333,7667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0418
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
13:232.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,10
|Açılış
|: 2.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:21
|EDATA
|36,30
|86.387.075
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|408.676.405
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|65.374.606
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.794.982
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|FMIZP
|331,00
|102.975.390
|% -6,56
|
|DESPC
|47,68
|27.197.288
|% -6,23
|
|DMSAS
|6,83
|99.106.173
|% -6,05
|
|ARDYZ
|55,90
|518.933.903
|% -6,05
|
|THYAO
|281,50
|5.367.196.623
|% 0,45
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|KCAER
|64,75
|2.690.087.017
|% -0,46
|
|PGSUS
|861,50
|2.292.133.815
|% 3,98
|
|MIATK
|78,85
|2.275.298.731
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,49
|692.213.186
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,45
|1.376.593.961
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,10
|1.209.927.611
|% -0,63
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|ADESE
|3,01
|233.561.292
|% 6,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1818
|31,1866
|% 0,14
|
|Euro
|33,7550
|33,7655
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,2903
|39,4873
|% -0,21
|
|Frank
|35,2663
|35,4788
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2942
|8,3358
|% 0,19
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,44
|885,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,24
|922,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,83
|81,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,05
|2.026,28
|% 0,66
|