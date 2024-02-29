***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 13:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4607 TL dir. 28.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252976
BIST
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15:279.176
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 113,27
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2731,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2733,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0797
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:272.037,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.037,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2217
|31,2270
|% 0,08
|
|Euro
|33,9143
|33,9326
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3550
|39,5524
|% -0,08
|
|Frank
|35,3273
|35,5401
|% -0,12
|
|Riyal
|8,3007
|8,3423
|% 0,07
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,84
|939,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,18
|2.029,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:42CEMAS
Yüzde 5.83 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 512, 807 adet işlem
-
15:41SANFM
Yüzde 9.95 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 843, 881 adet işlem
-
15:40MIATK
Yüzde 5.82 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 930, 051 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 4 artarak (% 0.86 ) 9, 688
-
15:39XU100
Endeks 9, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 205.00 milyon TL de