***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 15:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4553 TL dir. 29.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253645
BIST
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17:549.107
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -86,42
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5431,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1289
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5433,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0950
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:542.063,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,62
|Açılış
|: 2.063,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.638.363
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.677.018
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|232.138.609
|% -10,00
|
|ERSU
|30,78
|74.284.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.860.002
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|477.078.284
|% -9,93
|
|ISGSY
|27,92
|133.670.241
|% -9,06
|
|EREGL
|46,08
|7.841.349.955
|% 1,23
|
|REEDR
|76,10
|5.687.064.392
|% 9,97
|
|MIATK
|82,30
|5.659.011.650
|% 5,11
|
|KONTR
|288,75
|4.963.222.658
|% 0,61
|
|THYAO
|278,25
|4.717.297.566
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,29
|2.192.099.197
|% 1,71
|
|ODAS
|10,65
|1.828.972.267
|% 5,55
|
|EREGL
|46,08
|7.841.349.955
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,80
|1.806.131.505
|% -2,70
|
|ZOREN
|5,54
|792.359.813
|% -1,77
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3565
|31,3626
|% 0,41
|
|Euro
|33,9415
|33,9583
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,4127
|39,6104
|% 0,26
|
|Frank
|35,1392
|35,3509
|% -0,11
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|873,61
|876,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,75
|947,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,26
|83,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,68
|2.050,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606