***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 17:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.03.2024 Tarihli Özel Durum Açıklamamızın ekindeki 05.03.2024 tarihli Portföy ve Toplam Değer tablosunda sehven Vadeli Mevduat başlığına yer verilmiştir. Sehven Vadeli Mevduat olarak belirtilen söz konusu tutarın esasen "Borsa Para Piyasası"ndaki alacağımızı ifade ettiğini bilgilerinize sunarız. Bahse konu olan düzeltmenin yapılmış haliyle 05.03.2024 tarihli Portföy ve Toplam Değer tablosuna ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256399
BIST
'
18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1226
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0276
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.215,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,19
|Açılış
|: 2.217,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9218
|31,9403
|% 0,39
|
|Euro
|34,9532
|35,0268
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,4501
|41,6579
|% 0,01
|
|Frank
|36,8762
|37,0611
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6277
|8,6709
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,36
|% 0,66
|
|Platin
|917,41
|925,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,13
|1.043,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,57
|2.160,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
-
17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem