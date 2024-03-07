***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2024 Tarihli Özel Durum Açıklamamızın ekindeki 05.03.2024 tarihli Portföy ve Toplam Değer tablosunda sehven Vadeli Mevduat başlığına yer verilmiştir. Sehven Vadeli Mevduat olarak belirtilen söz konusu tutarın esasen "Borsa Para Piyasası"ndaki alacağımızı ifade ettiğini bilgilerinize sunarız. Bahse konu olan düzeltmenin yapılmış haliyle 05.03.2024 tarihli Portföy ve Toplam Değer tablosuna ekte yer verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256399BIST