***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 15:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4768 TL dir. 08.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257477
BIST
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18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1080
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0652
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,81
|Açılış
|: 2.244,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0017
|32,0134
|% 0,33
|
|Euro
|35,0171
|35,0339
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2106
|42,4222
|% -0,66
|
|Frank
|37,5255
|37,7136
|% -0,42
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|939,02
|940,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,97
|1.034,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,14
|2.181,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
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17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem