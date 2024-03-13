***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 16:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4840 TL dir. 12.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258532
BIST
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17:058.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -102,31
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0532,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0460
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0535,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
17:052.234,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,39
|Açılış
|: 2.234,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ARTMS
|54,25
|105.292.523
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.752.766
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.088.081.724
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.870.676
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,75
|6.536.977.606
|% -0,27
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|OBAMS
|50,55
|3.951.628.432
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|EKGYO
|10,76
|1.387.047.429
|% -0,09
|
|ZOREN
|5,19
|618.164.838
|% 0,39
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0936
|32,0994
|% 0,14
|
|Euro
|35,1508
|35,1641
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,6264
|41,8351
|% -0,44
|
|Frank
|37,0872
|37,2731
|% -0,44
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|930,44
|931,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,60
|1.072,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,73
|83,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,91
|2.164,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20SANFM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 139 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 44 kaybederek (% -1.38 ) 9, 510
-
17:18XU100
Endeks 8, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 76, 761.00 milyon TL de
-
17:17AVHOL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 50.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 074 adet işlem
-
17:15EYGYO
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 606 adet işlem