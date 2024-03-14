***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 14:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4847 TL dir. 13.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258759
BIST
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16:348.917
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 7,18
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3432,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3435,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0208
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:342.234,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.234,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|FONET
|34,66
|184.442.670
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DGATE
|52,50
|41.550.452
|% -8,54
|
|DESPC
|54,75
|92.656.561
|% -7,75
|
|THYAO
|272,50
|5.104.993.355
|% 0,18
|
|EREGL
|44,54
|2.876.809.545
|% 0,18
|
|OBAMS
|50,65
|2.472.851.494
|% 3,37
|
|LMKDC
|36,38
|2.432.154.362
|% 9,98
|
|TUPRS
|164,80
|2.346.108.127
|% 0,98
|
|ISCTR
|10,45
|1.935.852.532
|% -1,42
|
|EKGYO
|10,83
|1.319.023.091
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,20
|535.956.223
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,90
|1.699.841.259
|% -1,62
|
|AKFGY
|2,68
|202.168.671
|% -1,47
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1221
|32,1264
|% 0,26
|
|Euro
|35,1635
|35,1841
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,4105
|41,6181
|% -0,55
|
|Frank
|36,7813
|36,9657
|% -0,65
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|930,77
|931,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,50
|1.088,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,20
|2.162,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
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16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem