***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 14:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4883 TL dir. 14.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259141
BIST
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15:048.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -29,04
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0432,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0435,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0419
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:042.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,26
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2112
|32,2184
|% 0,28
|
|Euro
|35,1195
|35,1317
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,2865
|41,4934
|% -0,07
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6322
|8,6754
|% -0,08
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,61
|942,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,90
|1.097,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,50
|2.164,81
|% 0,66
|