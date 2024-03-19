***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 14:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.4981 TL dir. 18.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260180
BIST
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16:358.905
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 186,53
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3532,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0635
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3535,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0326
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:352.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TMSN
|162,80
|622.453.751
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|12.167.121
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|51.949.422
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|631.383.129
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.075.588
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,50
|1.740.097.995
|% -9,40
|
|BJKAS
|66,35
|460.885.407
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|277,25
|7.584.169.173
|% 3,26
|
|TUPRS
|172,20
|3.723.701.815
|% 4,24
|
|YKBNK
|23,38
|3.258.681.812
|% 6,08
|
|REEDR
|58,40
|2.787.726.081
|% 4,75
|
|EREGL
|44,26
|2.714.999.102
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,34
|1.845.486.341
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,72
|2.573.084.580
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,38
|3.258.681.812
|% 6,08
|
|MOGAN
|19,13
|2.637.260.365
|% -6,41
|
|EKGYO
|10,62
|1.310.304.271
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3388
|32,3458
|% 0,20
|
|Euro
|35,1274
|35,1381
|% -0,13
|
|Sterlin
|42,1357
|42,3469
|% -0,19
|
|Frank
|37,3978
|37,5853
|% 0,10
|
|Riyal
|8,8538
|8,8982
|% 0,11
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,12
|898,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,86
|1.005,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,06
|87,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,73
|2.152,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
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16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem