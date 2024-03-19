***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 16:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Sayın Bora Oruç ve Sayın Recep Bildik'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak sunulması uygun görülmüştür. Üye adaylarının özgeçmişleri ilişikte ve www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260240
BIST
'
16:368.904
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 185,98
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3632,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3635,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0343
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:362.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.944.267
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.225.757
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.144.711
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,40
|1.746.902.020
|% -9,57
|
|BJKAS
|66,30
|461.386.134
|% -9,43
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.725.038.587
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,30
|3.781.504.258
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|REEDR
|58,40
|2.801.274.817
|% 4,75
|
|EREGL
|44,32
|2.728.620.469
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.015.316
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.587.342.489
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|MOGAN
|19,12
|2.663.254.301
|% -6,46
|
|EKGYO
|10,62
|1.318.102.350
|% 0,76
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3386
|32,3438
|% 0,20
|
|Euro
|35,1367
|35,1501
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1280
|42,3391
|% -0,21
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8509
|8,8953
|% 0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,86
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,78
|1.004,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,00
|87,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem