***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 14:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5174 TL dir. 21.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261439
BIST
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14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.228,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,77
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.348.051
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.181.125
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|229.738.189
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,32
|288.289.358
|% -9,05
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,71
|21.357.907
|% -8,29
|
|THYAO
|291,25
|8.479.793.957
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|VESTL
|88,05
|3.551.898.599
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,12
|2.354.086.659
|% 2,40
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|559.172.843
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,44
|1.672.885.396
|% 1,71
|
|PETKM
|23,64
|1.747.616.902
|% 3,14
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,7974
|41,0019
|% -1,28
|
|Frank
|36,0068
|36,1873
|% -1,01
|
|Riyal
|8,6442
|8,6875
|% -0,71
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,81
|906,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,56
|1.010,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919
-
14:55KARTN
Yüzde 6.62 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 442, 303 adet işlem
-
14:54PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 91.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 594 adet işlem