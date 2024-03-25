***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 17:27
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2024 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 20 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 20 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen İzlem Erdem, Önder Topal, Volkan Kublay, Bora Oruç, Cansel Nuray Aksoy ve Recep Bildik arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İzlem Erdem'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Önder Topal'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262130
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|ISCTR
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