***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 14:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5242 TL dir. 25.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262497
BIST
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17:348.764
En Düşük
|Değişim
|: -2,94%
|| -265,56
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3432,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3434,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0587
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:342.256,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,01
|Açılış
|: 2.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|244.014.004
|% 10,00
|
|ERSU
|41,42
|102.938.861
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|42.754.739
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.073.432
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,50
|22.567.588
|% -53,88
|
|PEKGY
|12,71
|635.196.797
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|98.639.407
|% -9,98
|
|THYAO
|281,25
|6.905.151.484
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,40
|4.851.818.100
|% -6,74
|
|EREGL
|42,08
|4.715.074.016
|% -2,05
|
|AKBNK
|43,90
|4.642.817.556
|% -0,41
|
|PETKM
|21,30
|4.546.633.136
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,40
|4.851.818.100
|% -6,74
|
|ISCTR
|11,16
|4.075.741.790
|% -2,19
|
|PETKM
|21,30
|4.546.633.136
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,35
|1.558.331.210
|% -3,81
|
|YKBNK
|26,48
|4.120.968.089
|% -2,36
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1977
|% 0,28
|
|Euro
|34,9299
|34,9413
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6428
|8,6861
|% -0,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem
-
17:48MERCN
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 593 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, FROTO, ALARK
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -180, 43 kaybederek (% -2.27 ) 7, 783
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AKENR, IZMDC, FADE, ERSU, BOSSA, AFYON, PKART, PSDTC, DOBUR