***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 15:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5277 TL dir. 26.03.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.03.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263179
BIST
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17:078.818
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,97
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0732,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0998
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2732
En Düşük
32,1073
17:0735,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2505
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:072.275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,07
|Açılış
|: 2.275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AGROT
|39,16
|845.776.135
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.255.216.632
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|BVSAN
|107,30
|80.704.492
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.972.102
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.149.199
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.209.746
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.326.723.490
|% -0,53
|
|PETKM
|20,18
|4.265.618.911
|% -5,26
|
|ASELS
|55,80
|3.362.569.177
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,78
|3.136.997.637
|% -3,06
|
|YKBNK
|26,44
|3.096.555.303
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,53
|1.653.063.761
|% 1,65
|
|ISCTR
|10,78
|3.136.997.637
|% -3,06
|
|PETKM
|20,18
|4.265.618.911
|% -5,26
|
|EKGYO
|9,47
|1.657.810.809
|% 1,61
|
|YKBNK
|26,44
|3.096.555.303
|% -0,75
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2651
|32,2732
|% 0,31
|
|Euro
|35,0885
|35,1146
|% 0,72
|
|Sterlin
|40,9985
|41,2041
|% 0,21
|
|Frank
|35,8644
|36,0442
|% 0,06
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,02
|896,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,82
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,08
|85,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,96
|2.193,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem
-
17:19MERKO
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 285 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770