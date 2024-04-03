***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 14:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.541 TL dir. 02.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.04.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266265
BIST
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15:428.955
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -85,40
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4231,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1065
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4234,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0885
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:422.333,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -17,45
|Açılış
|: 2.332,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PATEK
|117,70
|653.171.395
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.441.518
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.686.664
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.303.023
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.116.199.554
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.939.435.668
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,80
|2.668.882.997
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,03
|775.246.613
|% 0,89
|
|YKBNK
|27,80
|2.322.473.095
|% -4,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9354
|31,9396
|% -0,34
|
|Euro
|34,4470
|34,4561
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,42
|26,45
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,28
|1.008,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,73
|89,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,59
|2.270,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:55DAGHL
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 17.41 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 080 adet işlem
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15:54HDFGS
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 422, 087 adet işlem
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15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KONTR, TOASO
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 84 kaybederek (% -0.97 ) 7, 924
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, JANTS, ODINE, AKENR, YAYLA, BIGCH, PATEK, KSTUR, SRVGY