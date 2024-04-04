***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 14:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.04.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5439 TL dir. 03.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.04.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267038
BIST
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17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|112.668.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ISGSY
|27,30
|162.055.277
|% -8,76
|
|PATEK
|107,40
|1.218.876.324
|% -8,75
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|PGSUS
|795,50
|2.010.853.321
|% -1,43
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|EKGYO
|9,34
|1.410.958.258
|% 3,78
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,45
|1.039,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,76
|2.294,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUKYO, UZERB, ODINE