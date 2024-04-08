***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 17:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5513 TL dir. 05.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.04.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270924
BIST
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18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0412
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2380
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
18:052.396,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,94
|Açılış
|: 2.396,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|114.273.850
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|AKENR
|16,50
|1.920.302.866
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|MARTI
|4,30
|170.011.310
|% -4,66
|
|THYAO
|310,00
|11.246.161.843
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|TUPRS
|183,10
|4.657.960.133
|% 1,89
|
|YKBNK
|30,74
|3.608.541.567
|% 1,79
|
|EREGL
|41,94
|3.440.530.503
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,83
|1.475.816.797
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,12
|3.413.139.343
|% 2,88
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0566
|32,0939
|% 0,24
|
|Euro
|34,9110
|35,0652
|% 0,90
|
|Sterlin
|40,6487
|40,8525
|% 0,80
|
|Frank
|35,4927
|35,6707
|% 0,33
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,73
|27,77
|% 0,66
|
|Platin
|967,04
|968,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,07
|1.054,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,90
|89,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,79
|2.329,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA