***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2024 17:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5543 TL dir. 08.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.04.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271601
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2577
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2517
En Düşük
31,9758
12:3535,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0946
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0935
En Düşük
34,7786
12:352.433,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,41
|Açılış
|: 2.433,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,10
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2387
|32,2520
|% 0,81
|
|Euro
|34,9989
|35,0189
|% 0,27
|
|Sterlin
|41,0699
|41,2757
|% 1,02
|
|Frank
|35,8659
|36,0456
|% 1,08
|
|Riyal
|8,6410
|8,6843
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,87
|27,90
|% 0,66
|
|Platin
|974,65
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,96
|1.071,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.348,80
|2.349,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
BRKSN, SAMAT, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
TNZTP, OYAYO, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
BARMA, DAPGM, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
KTLEV, DITAS, TNZTP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
RYSAS, CELHA, ODINE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında