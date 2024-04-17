***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 15:10
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.5658 TL dir. 16.04.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.04.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273561
BIST
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15:299.597
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 49,38
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2932,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2934,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1015
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:292.494,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|221.704.317
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.450.002
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.803.603
|% 9,98
|
|AKYHO
|7,76
|265.416.672
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,52
|188.901.310
|% -8,32
|
|BRKSN
|47,12
|51.719.828
|% -7,61
|
|GRNYO
|10,82
|248.851.732
|% -6,80
|
|THYAO
|298,75
|6.628.487.807
|% 0,59
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|TUPRS
|185,50
|2.811.616.310
|% -0,27
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|ZOREN
|5,88
|1.708.084.961
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|EKGYO
|10,21
|1.704.814.204
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5255
|32,5323
|% 0,25
|
|Euro
|34,6330
|34,6463
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,4866
|40,6895
|% 0,31
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,16
|952,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,92
|1.024,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,52
|89,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,50
|2.384,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:44TKNSA
Yüzde 4.54 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 376 adet işlem
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15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 65 artarak (% 0.56 ) 10, 366
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15:43XU100
Endeks 9, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 70, 153.00 milyon TL de
-
15:43TRILC
Yüzde 7.15 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 504, 103 adet işlem
-
15:42IHGZT
Yüzde 9.43 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 520, 192 adet işlem