***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2020 21:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./ Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil
SERHAT GÜRLEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Direktör Bağımsız Üye Değil -
AYDIN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil -
İBRAHİM KURBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye
ŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895296
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
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|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
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|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
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|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
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|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
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|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
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|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
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|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4258
|7,4358
|% -0,03
|
|Euro
|9,0446
|9,1009
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,9686
|10,0186
|% -2,73
|
|Frank
|8,3262
|8,3764
|% -1,83
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-0,30
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|Altın Gr.
|448
|448
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
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|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,00
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|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,39
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