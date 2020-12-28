***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERKAN UĞRAŞ KAYGALAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./ Birim Müdürü Bağımsız Üye DeğilSERHAT GÜRLEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Direktör Bağımsız Üye Değil -AYDIN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil -İBRAHİM KURBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız ÜyeŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895296BIST