***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERKAN UĞRAŞ KAYGALAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.- Başkan Vek. Bağımsız Üye Değil -KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı,Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi/Üye Bağımsız Üye Değil -VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./ Birim Müdürü,Arap Türk Bankası A.Ş./Üye,Efes Varlık Yönetim A.Ş./Üye,İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./Üye,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Üye,Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş./Üye Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/ÜyeŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi/Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi/BaşkanBORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - OMG Capital Partners/Yönetici Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş./Üye, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930316BIST