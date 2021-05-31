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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2021 08:46



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.11.2020 İcrada Görevli Değil - T.İş Bankası A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.- Başkan Vek. Evet Bağımsız Üye Değil -
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 23.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı,Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi/Üye Evet Bağımsız Üye Değil -
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.08.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.İş Bankası A.Ş./ Birim Müdürü,Arap Türk Bankası A.Ş./Üye,Efes Varlık Yönetim A.Ş./Üye,İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./Üye,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Üye,Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş./Üye Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye
ŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2021 İcrada Görevli Değil - OMG Capital Partners/Yönetici Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş./Üye, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938883


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Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,06  
Gümüş Gr. 7,71 7,72 0,02  
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