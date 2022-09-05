***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş./ Üye Evet Bağımsız Üye DeğilÖNDER TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilHAKAN GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi/BaşkanBORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OMG Capital Partners/Yönetici Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş./Üye, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye, Gri Portföy Yönetimi A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/ÜyeCANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVOLKAN KUBLAY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060134BIST