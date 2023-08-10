Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2023 12:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. / Üye, İmece Tarım Platformu Elek. Hiz. Tic. A.Ş./YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil -
ÖNDER TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Evet Bağımsız Üye Değil -
HAKAN GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye Değil -
ŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OMG Capital Advisors/Yönetici Ortak, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye, Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./ YK Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üye
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,/Üye, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.,/Üye, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,/Üye, Efes Varlık Yönetim A.Ş./Üye, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Tic.A.Ş.,/Üye, Maxis Girişim Sermayesi PYŞ A.Ş. / Üye, Yüzüncü Yıl Teknoloji Girişimleri A.Ş. / Üye Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 22.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür - Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183422


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:297.740
Değişim :  1,83% |  138,92
Açılış :  7.652  
Önceki Kapanış :  7.601  
En Düşük
7.647 En Yüksek
7.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 38,50 166.205.411 % 10,00  
GLRYH 11,44 93.164.581 % 10,00  
OYLUM 6,49 12.537.285 % 10,00  
TETMT 895,40 8.231.947 % 10,00  
KENT 248,70 3.482.297 % 10,00  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Dolar 27,0349 27,0404 % 0,19  
Euro 29,8130 29,8569 % 0,76  
Sterlin 34,4013 34,5738 % 0,47  
Frank 30,8330 31,0188 % 0,56  
Riyal 7,1890 7,2251 % 0,19  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 7,94  
Altın Gr. 1.670 1.670 7,94  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -34,00  
Tam 11.131 11.211 -4,00  
Yarım 5.574 5.631 -2,00  
Çeyrek 2.787 2.816 -1,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 0,14  
Gümüş Gr. 19,82 19,85 0,16  
B. Petrol 87,31 87,31 -0,24  
Seans Raporu 13:29
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru