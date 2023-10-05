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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2023 13:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
F.Nilüfer Başarır Kutlutürk Müdür/Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici 22.05.2014 212/284 17 15 nkutluturk@isyatort.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 201228
Muazzez Demircan Yönetmen 22.05.2014 212/284 17 10 mcakar@isyatort.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 510045




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199922


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BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 2.228,90 20.676.674 % 10,00  
BFREN 8.970,60 28.598.273 % 10,00  
TARKM 510,90 88.000.481 % 9,99  
QNBFL 738,70 3.802.089 % 9,99  
QNBFB 324,00 10.648.260 % 9,98  
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14:31 Alış Satış %  
Dolar 27,5499 27,5571 % 0,10  
Euro 29,0831 29,1017 % 0,40  
Sterlin 33,3377 33,5048 % -0,01  
Frank 29,9918 30,1725 % 0,23  
Riyal 7,3253 7,3620 % 0,01  
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14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 0,45  
Altın Gr. 1.614 1.615 1,07  
Cumhuriyet 11.100 11.268 -12,00  
Tam 10.865 10.959 -43,00  
Yarım 5.449 5.496 -22,00  
Çeyrek 2.716 2.748 -11,00  
Gümüş.Ons 21,08 21,11 0,08  
Gümüş Gr. 18,68 18,70 0,07  
B. Petrol 84,49 84,49 -1,32  
Seans Raporu 14:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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