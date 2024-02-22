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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2024 21:04
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İmece Tarım Platformu Elek. Hiz. Tic. A.Ş./YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil -
ÖNDER TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Evet Bağımsız Üye Değil -
HAKAN GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye Değil -
ŞULE IŞINSU ÖZMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OMG Capital Advisors/Yönetici Ortak, Inveo Yatırım Holding A.Ş./Üye, Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./ YK Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan,Denetim Komitesi/Üye
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,/Üye, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.,/Üye, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,/Üye, Efes Varlık Yönetim A.Ş./Üye, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Tic.A.Ş.,/Üye, Maxis Girişim Sermayesi PYŞ A.Ş. / Üye, Yüzüncü Yıl Teknoloji Girişimleri A.Ş. / Üye, Levent Varlık Kiralama A.Ş. / Üye Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 22.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür - Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251433


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