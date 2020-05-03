***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.05.2020 16:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Karar Sayısı
557
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842112
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:057,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0409
En Düşük
6,9826
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7549
En Düşük
7,6365
18:05383,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,23
|Açılış
|: 383,45
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
384,55
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,95
|292.353.894
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7318
|8,7756
|% -0,49
|
|Frank
|7,2633
|7,3071
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8608
|1,8701
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|13,64
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.515
|28,40
|
|Tam
|2.518
|2.577
|29,00
|
|Yarım
|1.227
|1.260
|14,20
|
|Çeyrek
|615
|630
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|0,04
|