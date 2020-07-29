***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.07.2020 21:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
560
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863927
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1230
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,52
|Açılış
|: 440,39
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
444,38
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0292
|9,0745
|% 1,04
|
|Frank
|7,6040
|7,6498
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,74
|
|Altın Gr.
|439
|439
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|72,00
|
|Tam
|2.967
|3.011
|33,50
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|12,00
|
|Çeyrek
|722
|735
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
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