***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.08.2021 19:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2021
Karar Sayısı
585
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954238
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0821
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1061
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,66
|Açılış
|: 487,54
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.086.893
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.502.705
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|499.937
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.723.673
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.580.390
|% 9,95
|
|KARYE
|9,81
|120.594.914
|% -10,00
|
|MMCAS
|6,39
|346.690
|% -10,00
|
|METUR
|6,14
|138.732.240
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|EMKEL
|2,46
|97.554.771
|% -9,23
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,35
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ASELS
|16,04
|801.451.071
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|THYAO
|12,87
|586.452.991
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,81
|387.782.742
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|245.062.968
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3508
|8,3560
|% -0,97
|
|Euro
|9,9190
|9,9304
|% -1,06
|
|Sterlin
|11,5728
|11,6309
|% -1,05
|
|Frank
|9,1929
|9,2483
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2217
|2,2328
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,33
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-2,66
|