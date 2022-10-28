***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 14:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
621
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075052
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.935
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35988,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,02
|Açılış
|: 988,12
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6185
|% 0,10
|
|Euro
|18,5393
|18,5562
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,4647
|21,5724
|% 0,17
|
|Frank
|18,6428
|18,7551
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-11,85
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-53,00
|
|Tam
|6.622
|6.675
|-61,00
|
|Yarım
|3.227
|3.264
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,51
|