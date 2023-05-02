***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 18:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
643
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145069
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0261
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0652
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.261,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 20,94
|Açılış
|: 1.261,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4615
|19,4655
|% 0,13
|
|Euro
|21,4224
|21,4332
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,2017
|24,3230
|% -0,13
|
|Frank
|21,7024
|21,8331
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1739
|5,1999
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|32,72
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|21,05
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.177
|9.475
|122,00
|
|Yarım
|4.452
|4.607
|47,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.296
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,18
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-3,75
|