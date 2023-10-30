***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2023 19:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2023
Karar Sayısı
650
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211947
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.813,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.813,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.810,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2464
|28,2786
|% 0,14
|
|Euro
|29,9555
|30,0215
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2434
|34,4151
|% -0,13
|
|Frank
|31,2086
|31,3966
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5131
|7,5508
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.926
|12.055
|-11,00
|
|Yarım
|5.981
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.982
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,68
|86,68
|0,33
|
Seans Raporu
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