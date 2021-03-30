***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliğine Sn.Bora Oruç'un,- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliklerine Sn. Volkan Kublay ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Sn. F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Bora Oruç'un, üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın,Sermaye Piyasası Kulunu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde-İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Volkan Kublay'ınseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921960BIST