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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2021 18:54



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliğine Sn.Bora Oruç'un,     
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliklerine Sn. Volkan Kublay ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Sn. F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,    
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Bora Oruç'un, üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın,
 Sermaye Piyasası Kulunu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde    
 -İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Volkan Kublay'ın  
 seçilmelerine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921960


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