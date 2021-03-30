***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2021 18:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliğine Sn.Bora Oruç'un,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliklerine Sn. Volkan Kublay ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Sn. F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Bora Oruç'un, üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın,
Sermaye Piyasası Kulunu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
-İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Volkan Kublay'ın
seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921960
BIST
18:051.396
En Yüksek
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18:058,3364
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460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BLCYT
|17,24
|89.332.981
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,53
|9.181.110
|% 9,94
|
|RTALB
|27,88
|32.431.261
|% 9,94
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|4.191.320
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,97
|1.042.195
|% -9,63
|
|MERIT
|241,00
|763.346
|% -9,06
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|KOZAL
|115,20
|612.313.026
|% -2,37
|
|KRVGD
|18,43
|591.788.082
|% 6,22
|
|OSTIM
|2,94
|329.193.276
|% -1,67
|
|GOZDE
|7,48
|288.939.710
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|178.606.364
|% -2,63
|
|OSTIM
|2,94
|329.193.276
|% -1,67
|
|ODAS
|3,44
|199.421.477
|% -1,15
|
|GOZDE
|7,48
|288.939.710
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3307
|8,3364
|% 1,67
|
|Euro
|9,7791
|9,8019
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,3770
|11,4341
|% 1,22
|
|Frank
|8,7835
|8,8364
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2117
|2,2227
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,34
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-0,58
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Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem