***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliğine Sn.Bora Oruç'un,- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliklerine Sn. Volkan Kublay ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Sn. F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Bora Oruç'un, üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın,Sermaye Piyasası Kulunu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Volkan Kublay'ınseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013395BIST