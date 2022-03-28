***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2022 15:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliğine Sn.Bora Oruç'un,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn.Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen'in, üyeliklerine Sn. Volkan Kublay ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Sn. F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Bora Oruç'un, üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın,
Sermaye Piyasası Kulunu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Volkan Kublay'ın
seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013395
BIST
15:362.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,63
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.193
En Düşük
2.170
15:3614,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,8150
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|Önceki Kapanış
|: 14,8150
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14,8520
En Düşük
14,8049
15:3616,2774
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|: -0,11%
|| -0,0175
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|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3378
En Düşük
16,2242
15:36926,95
En Yüksek
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|: -0,74%
|| -6,96
|Açılış
|: 926,57
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.658.418
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.166.030
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.602.387
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.163.645
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,04
|3.104.343.974
|% 3,12
|
|SASA
|61,70
|1.863.105.283
|% 2,83
|
|KARSN
|5,10
|1.040.302.429
|% 3,03
|
|KRDMD
|15,32
|989.283.649
|% 0,13
|
|EREGL
|32,98
|933.749.611
|% -0,66
|
|ODAS
|1,83
|610.784.259
|% 8,93
|
|KARSN
|5,10
|1.040.302.429
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,35
|376.557.482
|% 3,07
|
|THYAO
|29,04
|3.104.343.974
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,33
|288.882.997
|% 3,10
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8393
|14,8472
|% 0,11
|
|Euro
|16,2643
|16,2747
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,4076
|19,5049
|% -0,43
|
|Frank
|15,8128
|15,9080
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,08
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-17,14
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.105
|6.258
|-53,34
|
|Yarım
|2.951
|3.027
|-25,81
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|-12,90
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,50
|
Seans Raporu
15:34
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15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 11 artarak (% 0.17 ) 2, 417
-
15:49XU100
Endeks 2, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 20, 516.00 milyon TL de
-
15:49ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 619, 483 adet işlem
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15:48GLYHO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 892, 872 adet işlem
-
15:47TATGD
Yüzde 4.09 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 019 adet işlem