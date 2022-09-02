***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.09.2022 18:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Mart 2022 tarih ve 600 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sayın Volkan Kublay'ın yerine,Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Cansel Nuray Aksoy'un
---Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi,
---Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059731
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1674
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.004,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,67
|Açılış
|: 1.004,48
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2129
|18,2232
|% 0,15
|
|Euro
|18,2596
|18,2722
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,0457
|21,1513
|% 0,52
|
|Frank
|18,5249
|18,6365
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8311
|4,8553
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|13,18
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.772
|6.831
|66,00
|
|Yarım
|3.300
|3.340
|33,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,26
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de