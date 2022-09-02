***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Mart 2022 tarih ve 600 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sayın Volkan Kublay'ın yerine,Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Cansel Nuray Aksoy'un---Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi,---Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi veSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesindeİç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059731BIST