***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2024 17:30
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,
-Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Recep Bildik'in, üyeliğine Bora Oruç'un,
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Recep Bildik'in, üyeliklerine Cansel Nuray Aksoy ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Müdür F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bora Oruç'un, üyeliğine Cansel Nuray Aksoy'un,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cansel Nuray Aksoy' un
seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262132
BIST