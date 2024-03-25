***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan,-Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Recep Bildik'in, üyeliğine Bora Oruç'un,-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Recep Bildik'in, üyeliklerine Cansel Nuray Aksoy ile Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Müdür F.Nilüfer Başarır Kutlutürk'ün,-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bora Oruç'un, üyeliğine Cansel Nuray Aksoy'un,Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cansel Nuray Aksoy' unseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262132BIST