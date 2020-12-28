***ISYAT* *ISP*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT******ISP*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan Portföy Yönetimi Sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile 1 (bir) yıl süreyle uzatılmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895295BIST