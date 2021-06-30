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***ISYAT* *OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.06.2021 18:21



***ISYAT******OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISYAT, OZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi kapsamında, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT.E) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO.E) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6'ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdiği emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/09/2021'dir.
 
 
    Adı Soyadı
    MKK Sicil No

    Emirhan  YÜCEL
    37570972

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945224


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