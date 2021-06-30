***ISYAT* *OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ISYAT******OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISYAT, OZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi kapsamında, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT.E) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO.E) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6'ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdiği emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/09/2021'dir.Adı SoyadıMKK Sicil NoEmirhan YÜCEL37570972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945224BIST