***ISYAT* *OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.06.2021 18:21
***ISYAT******OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISYAT, OZGYO]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci maddesi kapsamında, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT.E) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO.E) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6'ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdiği emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/09/2021'dir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
Emirhan YÜCEL
37570972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945224
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0725
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05494,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7030
|8,7068
|% -0,31
|
|Euro
|10,3170
|10,3251
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,9765
|12,0365
|% -0,63
|
|Frank
|9,3642
|9,4206
|% -0,82
|
|Riyal
|2,3125
|2,3241
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,03
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,49
|