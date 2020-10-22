İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aydın DEDE 92500 TRY 92,5Mehmet Ayhan DEDE 1000 TRY 1Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE 500 TRY 0,5Emin Sadi Haluk SÜMER 1000 TRY 1Hüseyin KALENDER 1000 TRY 1Gülay ASLAN 1000 TRY 1Vedat VAR 1000 TRY 1Mithat ERDOĞAN 1000 TRY 1Hacı ÜREK 1000 TRY 1TOPLAM 100000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYDIN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Ortak Denetçi 92.5MEHMET AYHAN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçi Sorumlu Ortak Denetçi 1HÜSEYİN KALENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Denetçi Sorumlu Ortak Denetçi 1Diğer HususlarAçıklama Şirket unvanımız İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. olarak değişmiştir.Güncellenmesini rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883017BIST