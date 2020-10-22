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İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.10.2020 11:14
GÜNCEL HABERLER



İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aydın DEDE 92500 TRY 92,5
Mehmet Ayhan DEDE 1000 TRY 1
Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE 500 TRY 0,5
Emin Sadi Haluk SÜMER 1000 TRY 1
Hüseyin KALENDER 1000 TRY 1
Gülay ASLAN 1000 TRY 1
Vedat VAR 1000 TRY 1
Mithat ERDOĞAN 1000 TRY 1
Hacı ÜREK 1000 TRY 1
TOPLAM 100000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYDIN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Ortak Denetçi 92.5
MEHMET AYHAN DEDE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçi Sorumlu Ortak Denetçi 1
HÜSEYİN KALENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Denetçi Sorumlu Ortak Denetçi 1

Diğer Hususlar
Açıklama Şirket unvanımız İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. olarak değişmiştir.
Güncellenmesini rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883017


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Riyal 2,1068 2,1174 % 1,45  
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Altın Ons 1.906 1.907 -18,21  
Altın Gr. 486 486 2,51  
Cumhuriyet 3.218 3.266 5,00  
Tam 3.195 3.275 -2,98  
Yarım 1.544 1.584 -1,44  
Çeyrek 774 792 -0,72  
Gümüş.Ons 24,61 24,66 -0,41  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,01  
B. Petrol 41,89 41,89 0,18  
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