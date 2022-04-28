***ITJ* *ISY* *IIP* *IIS* *IAF*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.04.2022 17:10
***ITJ******ISY******IIP******IIS******IAF*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IIS, IIP, IAF, ITJ]
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
IMASM Özel Durum Açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024847
BIST
17:202.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,31
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:2014,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:2015,5738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0527
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:20896,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,58
|Açılış
|: 896,98
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BOSSA
|44,00
|23.795.325
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.518.631
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.040.528
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.830.881
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.107.428
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,86
|47.896.510
|% -8,28
|
|DAGI
|3,35
|35.100.259
|% -6,42
|
|THYAO
|40,76
|5.990.533.021
|% 0,64
|
|GARAN
|15,00
|2.097.747.963
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|EREGL
|33,54
|1.379.934.781
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.340.285.974
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,26
|526.754.048
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|971.987.182
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,93
|1.267.857.377
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7972
|14,8042
|% -0,03
|
|Euro
|15,5574
|15,5738
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3325
|18,4244
|% -1,02
|
|Frank
|15,1372
|15,2284
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9320
|3,9517
|% -0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,38
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35BMSCH
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 986, 763 adet işlem
-
17:34BMSTL
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 377, 022 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, PGSUS
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 7 kaybederek (% -0.80 ) 2, 192
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, EGGUB, UFUK, GEDIK, POLHO, SKBNK, TATGD, BOSSA, CASA, INVEO