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***ITK* *IIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.12.2020 14:58



***ITK******IIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ITK, IIB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Investrade Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 25/12/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Investrade Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk)  Katılım Fonu
    ITK

    Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu
    IIB





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894759


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BASCM 12,65 583.575 % 10,00  
POLTK 405,30 2.125.799 % 9,99  
ECZYT 28,46 92.138.481 % 9,97  
SNKRN 16,33 1.334.635 % 9,97  
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Riyal 2,0126 2,0227 % -0,86  
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Altın Ons 1.873 1.874 0,76  
Altın Gr. 457 457 -3,40  
Cumhuriyet 3.029 3.075 -15,00  
Tam 3.009 3.087 -17,62  
Yarım 1.454 1.493 -8,52  
Çeyrek 730 747 -4,26  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,08  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,03  
B. Petrol 50,83 50,83 -0,41  
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