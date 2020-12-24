***ITK* *IIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.12.2020 14:58
***ITK******IIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ITK, IIB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 25/12/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Investrade Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
ITK
Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu
IIB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894759
BIST
15:021.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
15:027,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0697
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
15:029,2368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0934
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
15:02456,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,17
|Açılış
|: 456,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler15:02
|BRSAN
|33,66
|292.032.034
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.138.481
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,42
|721.301.695
|% -8,31
|
|NIBAS
|64,50
|11.265.499
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,86
|632.423.806
|% -7,74
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,07
|2.508.030.748
|% 1,10
|
|THYAO
|12,81
|1.247.476.643
|% 2,81
|
|ECILC
|7,80
|1.147.174.811
|% 7,14
|
|PETKM
|5,09
|988.068.813
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,55
|942.173.198
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,55
|942.173.198
|% -1,90
|
|GARAN
|10,07
|2.508.030.748
|% 1,10
|
|YKBNK
|3,07
|751.293.384
|% 0,66
|
|PEKGY
|2,86
|632.423.806
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,42
|721.301.695
|% -8,31
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5688
|7,5708
|% -0,91
|
|Euro
|9,2318
|9,2368
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,2622
|10,3137
|% -0,27
|
|Frank
|8,4899
|8,5410
|% -0,95
|
|Riyal
|2,0126
|2,0227
|% -0,86
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|0,76
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-17,62
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-8,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,83
|50,83
|-0,41
|