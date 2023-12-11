***ITL* *ILC* *IPG* *ILE* *IOJ* *IUS* *ISP* *IOO* *IAC* *IUV* *INR* *IHN* *IUZ* *ICK* *GMZ* *ONS* *UST* *IZL* *IEV*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel
11.12.2023 18:30
***ITL******ILC******IPG******ILE******IOJ******IUS******ISP******IOO******IAC******IUV******INR******IHN******IUZ******ICK******GMZ******ONS******UST******IZL******IEV*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMZ, INR, ONS, UST, ILC, ILE, IPG, ITL, IAC, IUV, IUZ, IEV, IZL, ICK, IOO, IHN, IUS, IOJ]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ilgili fonlar alanında unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224697
BIST